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У прокурора Ташкента появился новый заместитель

Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (223)
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Заместителем прокурора города Ташкента назначен бывший начальник отдела Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Приказом генерального прокурора Узбекистана Алиакбар Пулатов назначен заместителем прокурора города Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба госструктуры.

Пулатов родился в 1982 году в Бухаре. Имеет высшее юридическое образование, в 2004 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, в 2011 году получил диплом Академии государственного и общественного строительства при президенте Республики Узбекистан.

Свою службу в органах прокуратуры начал в прокуратуре города Когана Бухарской области, после чего работал на различных должностях в прокуратуре Бухарской области и в Генеральной прокуратуре, также был начальником отдела прокуратуры города Ташкента.

С июня 2017 года работал начальником отдела Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (223)
Теги:
Прокуратура, Ташкент



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