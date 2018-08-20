У прокурора Ташкента появился новый заместитель

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Приказом генерального прокурора Узбекистана Алиакбар Пулатов назначен заместителем прокурора города Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба госструктуры.

Пулатов родился в 1982 году в Бухаре. Имеет высшее юридическое образование, в 2004 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, в 2011 году получил диплом Академии государственного и общественного строительства при президенте Республики Узбекистан.

Свою службу в органах прокуратуры начал в прокуратуре города Когана Бухарской области, после чего работал на различных должностях в прокуратуре Бухарской области и в Генеральной прокуратуре, также был начальником отдела прокуратуры города Ташкента.

С июня 2017 года работал начальником отдела Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.