НАК отправила спецрейс за пассажирами, не вылетевшими из Москвы в Ташкент

Представитель "Узбекских авиалиний" уточнил, что специалисты авиакомпании продолжают работу по восстановлению работоспособности поврежденного лайнера в аэропорту Домодедово.

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. "Узбекские авиалинии" отправили дополнительный самолет Boeing-767 за пассажирами Boeing-787 Dreamliner, которые в воскресенье не смогли вылететь из московского аэропорта Домодедово в Ташкент из-за сбоя бортового компьютера лайнера.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Самолет Boeing-787 Dreamliner "Узбекских авиалиний", выполняющий рейс № 602 Домодедово - Ташкент, должен был вылететь в воскресенье в 22:45 мск. Вылет был отложен из-за технических неисправностей в компьютерной бортовой системе. Все это время 268 пассажиров самолета находились в одном из залов московского аэропорта.

"Для вывоза пассажиров данного рейса 20 августа авиакомпания организовала дополнительный рейс по маршруту Ташкент - Москва на самолете Boeing-767", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новый борт вылетел из столицы Узбекистана в 19:30 (17:30 мск).

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Представитель "Узбекских авиалиний" уточнил, что специалисты авиакомпании продолжают работу по восстановлению работоспособности поврежденного лайнера в аэропорту Домодедово.

В настоящее время "Узбекские авиалинии" эксплуатируют три Boeing-787 Dreamliner, до конца 2020 года планируется получить еще три таких самолета.