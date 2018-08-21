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Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам

В Узбекистане обеспечат условия для празднования Курбан хайита

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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В кабинете министров 20 августа прошло селекторное совещание под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова.

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 20 августа провел селекторное совещание в кабмине, посвященное празднованию Курбан хайита, сообщает Управление мусульман.

Власти обеспечат благоприятные условия для посещения мечетей и работы общественного транспорта; нуждающимся семьям, людям с инвалидностью, воспитанникам домов милосердия и престарелым узбекистанцам окажут материальную и моральную поддержку.

"Правительство поручило ответственным министерствам и ведомствам организованно и на высоком уровне реализовать мероприятия, связанные с проведением Курбан хайита на местах", - уточняется в сообщении.

Кроме того, Абдулла Арипов подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и комфорта в местах скопления людей – парках, садах, кафе и ресторанах.

В этом году Курбан хайит в Узбекистане отмечают 21 августа, выходные дни попадают на 21-23 августа. Жители выйдут на работу в пятницу и субботу вместо выходных среды и четверга.

Курбан хайит приходится на десятый день священного месяца Зуль-Хиджа. В этот день каждый мусульманин должен принести в жертву домашнюю скотину – барана или корову. Также дата знаменует собой окончание хаджа – ежегодного паломничества в Мекку.

В выходные по всей республике прошел хашар – всенародный субботник, приуроченный к Курбан хайиту и Дню независимости, который в 2018 году отметят 1 сентября.

Теги:
кабмин, праздник, Курбан-хайит



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