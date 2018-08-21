ГУВД начало публиковать фото автомобилей водителей-нарушителей

За семь ночей в Ташкенте было выявлено почти три тысячи нарушений ПДД.

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В период с 11 по 17 августа в ночное время суток инспекторы дорожно-патрульной службы зафиксировали 2926 нарушителей правил дорожного движения.

Причем 50 из них управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Ранее на сайте ведомства были размещены фотографии нетрезвых водителей, теперь ГУВД размещает фото автомобилей водителей-нарушителей.

Так, 48-летний Улугбек А., проживающий в Яшнабадском районе, пьяным сел за руль автомобиля марки Chevrolet Malibu (госномер 01 Е 272 ВВ).

Жительница Юнусабадского района 30-летняя Татьяна К. в нетрезвом состоянии вела автомобиль марки Lexus (госномер 01 V 431 YA).

За рулем автомобиля Chevrolet Lacetti (госномер 01 С 848 WА), также в состоянии алкогольного опьянения, был 27-летний житель Шайхантахурского района Абдуллох С.

Еще один Chevrolet Malibu и еще один пьяный водитель, на этот раз проживающий в Чиланзарском районе 28-летний Ойбек А. (госномер автомобиля 01 N 999 ААА).

Пьяным ехал на Сhevrolet Captiva (госномер 01 О 701 FА) 43-летний житель Сергелийского района Абдували С. Проживающий в Мирзо-Улугбекском районе 30-летний Алишер А. в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле марки Mitsubishi (госномер 01 К 990 DА).

Fred DUFOUR / AFP ГУВД Ташкента о публикации фото "жриц любви": мы все делаем правильно

В отношении всех указанных лиц в соответствии со статьей 131 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности применены меры воздействия. Транспортные средства временно помещены на штрафплощадку.

Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено лишение права на управление транспортным средством от одного года шести месяцев до трех лет. То же правонарушение, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, влечет наложение штрафа в сумме тридцати минимальных размеров заработной платы или административный арест до пятнадцати суток.