Лола Каримова-Тилляева поздравила узбекистанцев с праздником Курбан хайит

"Желаю счастливого и мирного празднования Ийд ал-Адха вам и вашим близким! Прошу милостивого и милосердного Господа даровать мира, добра, согласия, взаимопонимания, счастья и благополучия человечеству! Пусть будут приняты все ваши благодеяния, молитвы и пожертвования, совершенные с добрыми намерениями! Ийд Мубарак", - написала она на своей странице в Instagram.
В Узбекистане Курбан хайит отмечают в этом году с 21 по 23 августа, в связи с праздником правительство перенесло выходные дни, работающие граждане выйдут на службу в пятницу и субботу вместе среды и четверга.