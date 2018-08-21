Лола Каримова-Тилляева поздравила узбекистанцев с праздником Курбан хайит

Дочь первого президента республики написала на своей странице в Instagram поздравление, в котором пожелала мира, добра и согласия.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Лола Каримова-Тилляева поздравила узбекистанцев с праздником Ийд-ал-Адха (Курбан хайит).

© Sputnik / Илья Питалев В центре Москвы ограничат движение из-за Курбан хайита

"Желаю счастливого и мирного празднования Ийд ал-Адха вам и вашим близким! Прошу милостивого и милосердного Господа даровать мира, добра, согласия, взаимопонимания, счастья и благополучия человечеству! Пусть будут приняты все ваши благодеяния, молитвы и пожертвования, совершенные с добрыми намерениями! Ийд Мубарак", - написала она на своей странице в Instagram.

В Узбекистане Курбан хайит отмечают в этом году с 21 по 23 августа, в связи с праздником правительство перенесло выходные дни, работающие граждане выйдут на службу в пятницу и субботу вместе среды и четверга.