В Москве проверяют наличие домашней скотины в автомобилях на Курбан хайит

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В Москве ГИБДД проведет проверки на наличие баранов в автомобилях уроженцев мусульманских стран на Курбан хайит, сообщает Sputnik Таджикистан.

Полицейские намерены напомнить, что забой домашней скотины в городской черте запрещен. Они будут останавливать машины в общем потоке и выяснять обстоятельства.

По словам заместителя председателя Совета муфтиев России Рушана Аббясова, правоохранительные органы провели работу среди верующих и рассказали о местах в Москве и Московской области, где жертвоприношения разрешены – это деревня Сатино-Татарская и несколько площадок в Подмосковье.

Утром во вторник праздничная молитва прошла в Московской Соборной мечети.

Курбан хайит – десятый день священного месяца Зуль-Хиджа, день, когда мусульмане приносят в жертву баранов или коров, а затем раздают мясо соседям, знакомым и нуждающимся. Также дата означает окончание хаджа – ежегодного паломничества в Мекку.