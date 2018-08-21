Абдулла Арипов посетил дома Халимы Худойбердиевой и Анвара кори Турсунова

Накануне премьер попал в ДТП, однако уже сегодня он совершил визит к родственникам народной поэтессы и бывшего главного имам-хатиба Ташкента.

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов в первый день Курбан хайита посетил дома покойных Халимы Худойбердиевой и Анвара кори Турсунова.

Об этом сообщает Газета.UZ.

Как указывает издание, премьер-министр посетил дом народной поэтессы Халимы Худойбердиевой, которая скончалась 17 августа, а также дом религиозного деятеля, бывшего главного имам-хатиба Ташкента Анвара кори Турсунова, скончавшегося в июне.

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Напомним, в понедельник, 20 августа, глава правительства попал в аварию на служебной машине. Он получил незначительные повреждения, не требующие медицинской помощи, и практически сразу приступил к работе.

Вместе с ним в правительственном кортеже находился заместитель премьер-министра Алишер Султанов, который получил более серьезные повреждения — перелом кости левого бедра, закрытый перелом кости чашевидной выемки, закрытый перелом седьмого-десятого ребер грудной клетки, ушиб верхней части головы.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики, некий Сайидов Бахтиёр Абдужалилович, управляя автомобилем марки Damas, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, врезался в левую боковую часть автомобиля марки Mercedes-Benz из правительственного кортежа.

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Курбан хайит – один из крупнейших праздников исламского мира, знаменующий собой окончание хаджа (паломничества в Мекку).

В дни праздника принято навещать могилы родственников, а также приводить в порядока кладбища (мазары).

По традиции в праздник Курбан хайит принято навещать семьи, в которых недавно кто-то скончался, чтобы прочесть молитву. Это продолжается до года со дня смерти. Приходят также те, кто по каким-либо причинам не смог побывать на похоронах.