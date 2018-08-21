Лауреат Нобелевской премии из Японии прочитает лекции в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. С 28 по 31 августа Узбекистан посетит лауреат Нобелевской премии по химии Рёдзи Ноёри, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Профессор Университета Нагоя прочитает лекции в Ташкентском государственном техническом университете и вузах Самарканда.

Кроме того, в состав делегации под руководством президента университета Мацуо Сейити вошли еще 10 представителей подразделений крупнейшего японского высшего учебного заведения.

В рамках визита стороны проведут совместный Узбекско-японский научный симпозиум и круглый стол с участием ученых Академии наук и научно-исследовательских институтов. Также они намерены подписать Меморандум о сотрудничестве.

С Ноёри встретятся вице-премьер Азиз Абдухакимов, министр высшего и среднего специального образования Иномжон Маджидов, академик Шавкат Салихов.