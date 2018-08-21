Свыше 226 тысяч мусульман пришли на намаз в честь Курбан-байрама в Москве

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Более 226 тысяч мусульман приняли участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама в Москве во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Сегодня в Москве прошли мероприятия одного из главных мусульманских религиозных праздников – Курбан-байрама. На всех площадках участие в празднике приняли порядка 226 500 человек", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
Как сообщается на сайте ГУ МВД России, в мероприятиях на территории столичного региона приняли участие более 200 тысяч верующих.
Как сообщили в ведомстве, в обеспечении безопасности и общественного порядка в местах проведения религиозного праздника в общей сложности было задействовано пять тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и ГИБДД.