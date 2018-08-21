В праздничном намазе в Узбекистане приняли участие почти два миллиона человек

ТАШКЕНТ, 21 авг -Sputnik. В праздничном намазе в честь Курбан хайита, который состоялся в почти двух тысячах мечетей Узбекистана, приняли участие 1 903 690 человек, сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.
Для обеспечения порядка и безопасности во время массовых мероприятий были приняты соответствующие меры со стороны правоохранительных органов и других структур. В местах скопления народа дежурили около трех тысяч медработников, полторы тысячи автомобилей скорой помощи и такое же количество медпунктов.
В выходные дни накануне большого праздника по всей республике прошел всенародный хашар. Узбекистанцы очистили от мусора и облагородили кладбища, исторические, паломнические и другие общественные места.
В этом году благотворительную помощь на сумму около пяти с половиной миллиардов сумов получили инвалиды и пожилые люди, потерявшие кормильцев, малообеспеченные семьи, дома престарелых, воспитанники домов милосердия.
По традиции праздник Курбан хайит длится три дня. В этом году все дни с 21 по 23 августа объявлены выходными. В праздник принято навещать пожилых родственников и соседей, молодоженов, дарить подарки, накрывать дастарханы для гостей, а также поминать усопших родственников, посещать их могилы.