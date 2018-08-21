В праздничном намазе в Узбекистане приняли участие почти два миллиона человек

Молитва в честь Курбан хайита прошла в почти двух тысячах мечетей городов и районов республики.

ТАШКЕНТ, 21 авг -Sputnik. В праздничном намазе в честь Курбан хайита, который состоялся в почти двух тысячах мечетей Узбекистана, приняли участие 1 903 690 человек, сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

© Sputnik / Григорий Сысоев В Узбекистане обеспечат условия для празднования Курбан хайита

Больше всего верующих собралось в столичной мечети Кукча – 27 225 человек, в мечетях Хаст Имам и Минор - около 14 и 12 тысяч человек соответственно.

Для обеспечения порядка и безопасности во время массовых мероприятий были приняты соответствующие меры со стороны правоохранительных органов и других структур. В местах скопления народа дежурили около трех тысяч медработников, полторы тысячи автомобилей скорой помощи и такое же количество медпунктов.

В выходные дни накануне большого праздника по всей республике прошел всенародный хашар. Узбекистанцы очистили от мусора и облагородили кладбища, исторические, паломнические и другие общественные места.

Религиозные каноны предписывают в период праздника совершать добрые дела, оказывать моральную и материальную поддержку нуждающимся.

В этом году благотворительную помощь на сумму около пяти с половиной миллиардов сумов получили инвалиды и пожилые люди, потерявшие кормильцев, малообеспеченные семьи, дома престарелых, воспитанники домов милосердия.

По традиции праздник Курбан хайит длится три дня. В этом году все дни с 21 по 23 августа объявлены выходными. В праздник принято навещать пожилых родственников и соседей, молодоженов, дарить подарки, накрывать дастарханы для гостей, а также поминать усопших родственников, посещать их могилы.