Силач из Алматы установил рекорд по подниманию барана

Борец установил рекорд во время соревнований по национальным видам спорта, которые состоялись в Алматы в честь праздника Курбан хайит.

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В Казахстане у центральной мечети Алматы прошли соревнования по национальным видам спорта в честь праздника Курбан хайит.

"На глазах у четырех с половиной тысяч прихожан желающие приняли участие в соревнованиях по поднятию барана (қошқар көтеру), армрестлинге, взбирании на столб и асык ату (одна из древнейших игр кочевников)", - говорится в сообщении.

Борьба развернулась между силачами в состязании қошқар көтеру. В нем победителем считается тот, кто большее число раз сумел поднять барана.

Как сообщает Sputnik Казахстан, победу одержал борец Ильяс Жумай, который сделал 510 приседаний с бараном на плечах.

Совсем немного отстал от лидера Бауыржан Абдихайым, который поднял барана на пять раз меньше.

Ильяс Жумай с 8 лет занимается вольной борьбой и представляет честь страны на разных международных соревнованиях. Два месяца назад выиграл подобное соревнование, подняв барана 205 раз.

Отметим, что в Узбекистане в честь праздника Курбан хайит объявлены выходные в период с 21 по 23 августа. Граждане выйдут на работу в пятницу и субботу вместо среды и четверга.

Курбан хайит приходится на десятый день священного месяца Зуль-Хиджа. В этот день каждый мусульманин должен принести в жертву домашнюю скотину – барана или корову. Также дата знаменует собой окончание хаджа – ежегодного паломничества в Мекку.

В выходные по всей республике прошел хашар – всенародный субботник, приуроченный к Курбан хайиту и Дню независимости, который в 2018 году отметят 1 сентября.