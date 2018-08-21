Шавката Мирзиёева поздравили 20 глав государств и международных организаций

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил поздравления с праздником Курбан Хайит от 20 глав зарубежных государств и руководителей международных организаций.
В них выражаются наилучшие пожелания здоровья и успехов Президенту нашей страны, мира, спокойствия и процветания народу Узбекистана, передает пресс-служба президента.
В частности, свои поздравления направили главы стран СНГ, ОАЭ, Турции, Египта, Палестины и общественных организаций.
По традиции праздник Курбан хайит длится три дня. В этом году все дни с 21 по 23 августа объявлены выходными. В праздник принято навещать пожилых родственников и соседей, молодоженов, дарить подарки, накрывать дастарханы для гостей, а также поминать усопших родственников, посещать их могилы.