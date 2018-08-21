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В одной их махаллей Ташкента предприниматель организовал хашар

Доброе дело: в Ташкенте предприниматель посадил более 100 деревьев

"Новости Узбекистана"
Общество
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Мужчина отказался называть свое имя, благоустройство он проводил в родной махалле.

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В Ташкенте предприниматель организовал посадку более сотни деревьев и установку 20 скамеек, сообщает портал "Новости Узбекистана".

При этом мужчина не пожелал называть свое имя.

Посадка деревьев в одной из махаллей Ташкента
"Новости Узбекистана"
Посадка деревьев в одной из махаллей Ташкента

Махалля, в которой проводилось благоустройство – родина предпринимателя, там он учился и вырос. Бизнесмен часто приезжает в этот район, интересуется проблемами жителей и оказывает помощь нуждающимся.

В этот раз он привлек ташкентцев к уборке территории и посадке растений. Участники хашара чистили арыки, подметали дворы, расчищали заросли в палисадниках.

Напомним, что в выходные в Узбекистане проводился всенародный субботник, его приурочили ко Дню независимости республики и празднику Курбан хайиту.

В 2018 году в столице Узбекистана активно занялись сохранением деревьев – за вырубку накладывают штрафы, граждан просят обращаться в Главное управление внутренних дел города с сообщениями о нарушениях.

Теги:
благоустройство, хашар, Ташкент



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