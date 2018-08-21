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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Курбан хайитом

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Президент выразил соотечественникам наилучшие пожелания и пожелал мира и спокойствия каждой семье.

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ с праздником Курбан хайит, послание опубликовано на официальном сайте главы государства.

Он выразил гражданам свои наилучшие пожелания, указал на неоценимое место и значение даты в духовной жизни мусульман, пожелал мира и спокойствия в каждой семье и во всей стране.

"Сегодня, когда в мире усиливаются попытки различных деструктивных сил использовать нашу священную религию в корыстных целях, все более важное значение приобретают вопросы разъяснения подрастающему поколению гуманистической сути ислама, воспитания молодежи гармонично развитыми, просвещенными личностями", - говорится сообщении.

По словам Шавката Мирзиёева, усилия Узбекистана по вопросам свободы вероисповедания высоко оценили на состоявшемся недавно в Вашингтоне международном форуме.

Также глава государства отметил, что введение в этом году трех выходных дней в связи с праздником придало ему особую радость и теплоту.

Теги:
Узбекистан, Курбан-хайит, президент



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