Международные учения стран ШОС "Мирная миссия – 2018" стартуют на Урале

Торжественное открытие "Мирной миссии - 2018" состоится 24 августа, а активная фаза учений пройдет 29 августа на полигоне уральского танкового соединения в Челябинской области.

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Совместные военные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств – членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия – 2018" в среду стартуют на полигоне в городе Чебаркуле Челябинской области, сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

В учениях примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация вооруженных сил Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики (КНР), а также Республики Индия, Исламской Республики Пакистан. Представители Республики Узбекистан будут присутствовать на учениях в качестве наблюдателей. Всего в учениях "Мирная миссия - 2018" примут участие около 3 тысяч военнослужащих стран-участниц ШОС и более 500 единиц техники, в том числе авиационной.

От российской стороны на учения привлечены мотострелковые и артиллерийские подразделения уральского танкового соединения, а также группировка авиации Центрального военного округа, группировки военно-транспортной и дальней авиации Главного командования Воздушно-космических сил. Всего от РФ задействовано более 1300 военнослужащих, около 330 единиц вооружения и военной техники, в том числе 37 авиаединиц, уточнил Лапин.

Все контингенты вооруженных сил государств – участников учений прибыли в Челябинскую область. Торжественное открытие "Мирной миссии - 2018" состоится 24 августа, а активная фаза учений пройдет 29 августа на полигоне уральского танкового соединения в Челябинской области, сообщил командующий.

С момента основания Шанхайской организации сотрудничества страны-участницы провели несколько совместных антитеррористических учений под общим названием "Мирная миссия". Первое из них состоялось в августе 2003 года при участии всех членов ШОС, кроме Узбекистана, на территории двух стран – Казахстана и Китая.