15:54 22 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Трущобы и небоскребы в Индии

Фотограф показал впечатляющую разницу между богатыми и бедными кварталами

© Facebook / Unequal Scenes
Общество
Получить короткую ссылку
26930

Фотографии, сделанные дроном с высоты птичьего полета, показывают, как живут люди с разными доходами.

ТАШКЕНТ, 22 авг -Sputnik. Фотограф Джонни Миллер несколько лет путешествует по миру и фотографирует с помощью дрона бедные и богатые городские кварталы. Художник назвал свой проект "Неравные сюжеты". В нем кадры из Южной Африки, Кении, Мексики, Индии, США и других стран.

Трущобы и элитные районы недалеко от Кейптауна, Южная Африка
© Facebook / Unequal Scenes
Трущобы и элитные районы недалеко от Кейптауна, Южная Африка

Как пишет фотограф на своей странице в Facebook, когда шесть лет назад он переехал в Южную Африку из Америки, неравенство было невозможно игнорировать.

Трущобы и элитные районы в городе Дар-эс-Салам, Танзания
© Facebook / Unequal Scenes
Трущобы и элитные районы в городе Дар-эс-Салам, Танзания

"С момента приземления в Кейптауне вас окружают лачуги. В буквальном смысле, оловянные лачуги окружают аэропорт, который вы проезжаете около 10 минут, пока не доедете до более богатых пригородов, где живут привилегированные люди (включая меня)", — рассказывает Миллер.

Подобную ситуацию фотограф видел во многих странах мира, в которых побывал. В итоге в апреле 2016 года родился проект, с помощью которого Миллер надеется напоминать политикам и общественности о проблеме неравенства.

Трущобы и элитные районы в Мумбаи
© Facebook / Unequal Scenes
Трущобы и элитные районы в Мумбаи

Объекты для будущей съемки фотограф находит с помощью данных переписи населения, рассказов пилотов и различных карт.

Теги:
жилье, доход, фотосъемка



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Курбан хайит в Узбекистане
Как отмечают Курбан хайит в странах СНГ
В Осло прошли соревнования по прыжкам в воду животом
В Осло экстремалы соревновались в прыжках в воду животом
Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054