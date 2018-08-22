Фотограф показал впечатляющую разницу между богатыми и бедными кварталами

Фотографии, сделанные дроном с высоты птичьего полета, показывают, как живут люди с разными доходами.

ТАШКЕНТ, 22 авг -Sputnik. Фотограф Джонни Миллер несколько лет путешествует по миру и фотографирует с помощью дрона бедные и богатые городские кварталы. Художник назвал свой проект "Неравные сюжеты". В нем кадры из Южной Африки, Кении, Мексики, Индии, США и других стран.

© Facebook / Unequal Scenes Трущобы и элитные районы недалеко от Кейптауна, Южная Африка

Как пишет фотограф на своей странице в Facebook, когда шесть лет назад он переехал в Южную Африку из Америки, неравенство было невозможно игнорировать.

© Facebook / Unequal Scenes Трущобы и элитные районы в городе Дар-эс-Салам, Танзания

"С момента приземления в Кейптауне вас окружают лачуги. В буквальном смысле, оловянные лачуги окружают аэропорт, который вы проезжаете около 10 минут, пока не доедете до более богатых пригородов, где живут привилегированные люди (включая меня)", — рассказывает Миллер.

Подобную ситуацию фотограф видел во многих странах мира, в которых побывал. В итоге в апреле 2016 года родился проект, с помощью которого Миллер надеется напоминать политикам и общественности о проблеме неравенства.

© Facebook / Unequal Scenes Трущобы и элитные районы в Мумбаи

Объекты для будущей съемки фотограф находит с помощью данных переписи населения, рассказов пилотов и различных карт.