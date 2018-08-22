В Узбекистане разрабатывают закон о правах лиц с инвалидностью

Закон будет направлен на обеспечение равных условий для реализации прав, свобод и законных интересов лиц с инвалидностью.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. На портале СОВАЗ обнародован проект постановления президента Узбекистана "О реализации мер по кардинальному совершенствованию системы здравоохранения и социального обеспечения на 2019-2029 годы".

Согласно тексту документа, в стране будет совершенствоваться адресная социальная защита одиноких престарелых, пенсионеров, лиц с инвалидностью, повысятся уровень и качество оказываемой им медико-социальной помощи путем организации их лечения, системного оздоровления, расширения профилактических мероприятий, охвата и доступности современных методов лечения.

Разработка закона "О правах лиц с инвалидностью" продлится до октября 2018 года.

Закон будет направлен на защиту от дискриминации лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение равных условий для реализации прав, свобод и законных интересов лиц с инвалидностью.