Эксперты оценят инициативы горожан по улучшению городской среды Ташкента

Руководитель региональных проектов института "Стрелка" Соня Соболь также прочитает лекцию "Больше, чем праздник: как создать фестиваль, который изменит город".

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. На заключительном мероприятии образовательной программы "Ташкент любит тебя" эксперты из креативных агентств, архитектурных и дизайн-бюро, строительных компаний оценят публичные презентации инициатив по улучшению городской среды Ташкента, а слушатели узнают, как рассказать о своем проекте, чтобы его запомнили.

Мероприятие пройдет в коворкинге Ground Zero.

Руководитель региональных проектов института "Стрелка" Соня Соболь также прочитает лекцию "Больше, чем праздник: как создать фестиваль, который изменит город". Это восьмая лекция из серии бесплатных мероприятий о принципах развития современных городов, архитектурном наследии и городской культуре, организованной институтом "Стрелка" совместно с Общественным советом при хокимияте.

"Ташкент любит тебя" — образовательная программа о городе и его жителях. В течение июля и августа институт "Стрелка" совместно с Общественным советом при хокимияте проведет серию бесплатных лекций, дискуссий и профессиональных воркшопов о принципах развития современных городов, архитектурном наследии и городской культуре.