В Ташкентский зоопарк переехали рыси и мангусты из Новосибирска

Также в Ташкентском зоопарке теперь живут сурикаты.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В Ташкентский зоопарк переехали новые животные из Новосибирска, сообщает пресс-служба зоопарка.

Среди них пара молодых каракалов (степных рысей). Дикие кошки еще не привыкли к новой обстановке, поэтому пока редко выходят из закрытых помещений.

Также впервые в Ташкентском зоопарке поселились сурикаты.

"Одна из самок уже общается со всеми посетителями, она ручная!", - говорится в пресс-релизе.

Еще среди новых жильцов оказались две пары полосатых мангустов и трое ошейниковых пекари.