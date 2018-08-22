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Рысь каракал в Ташкентском зоопарке

В Ташкентский зоопарк переехали рыси и мангусты из Новосибирска

© Ташкентский зоопарк
Общество
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Также в Ташкентском зоопарке теперь живут сурикаты.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В Ташкентский зоопарк переехали новые животные из Новосибирска, сообщает пресс-служба зоопарка.

Среди них пара молодых каракалов (степных рысей). Дикие кошки еще не привыкли к новой обстановке, поэтому пока редко выходят из закрытых помещений.

Также впервые в Ташкентском зоопарке поселились сурикаты.

"Одна из самок уже общается со всеми посетителями, она ручная!", - говорится в пресс-релизе.

Еще среди новых жильцов оказались две пары полосатых мангустов и трое ошейниковых пекари.

Теги:
Ташкентский зоопарк, Зоопарк, Новосибирск, Ташкент



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