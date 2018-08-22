Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите по спасению Арала

Саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) пройдет 24 августа 2018 года в туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите глав государств-учредителей международного фонда спасения Арала, сообщила пресс-служба главы республики.

Саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) пройдет 24 августа 2018 года в туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия.

"Мы выступаем за реализацию в полном объеме программы ООН по оказанию действенной помощи населению, пострадавшему от аральского кризиса", - заявил президент Узбекистана, выступая в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В рамках саммита будут проведены заседания Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА, Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии и правления Фонда.

Международный фонд спасения Арала был создан в соответствии с решением глав государств Центральной Азии, принятым 4 января 1993 года в Ташкенте. Его цель - улучшение социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря.

Туркменистан является председателем Международного фонда спасения моря на период 2017-2019 годов.