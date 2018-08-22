Шавкат Мирзиеев поздравил паломников с праздником

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Праздничные поздравления главы республики по случаю праздника Курбан хаит порадовали паломников, которые совершают хадж в Мекке. Поздравительное послание было зачитано главой Управления мусульман Узбекистана, муфтием Усмонхоном Алимовым, сообщает УзА.

Заместитель председателя комитета по делам религий и глава рабочей группы Хадж-2018 Нуриймон Абулхасан объяснил паломникам смысл и содержание президентского послания.

Президент выразил надежду, что по завершении паломничества и возвращении в Узбекистан, находясь в состоянии духовного обновления, верующие будут более активными в совершении добрых дел на благо общества.

Паломники, находящиеся в священном месте, в своих молитвах пожелали президенту и стране мощи, мира и процветания.