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Паломники в Мекке

Шавкат Мирзиеев поздравил паломников с праздником

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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22 0 0

Президент направил поздравительное письмо узбекистанцам, совершающим хадж в Мекке.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Праздничные поздравления главы республики по случаю праздника Курбан хаит порадовали паломников, которые совершают хадж в Мекке. Поздравительное послание было зачитано главой Управления мусульман Узбекистана, муфтием Усмонхоном Алимовым, сообщает УзА.

Заместитель председателя комитета по делам религий и глава рабочей группы Хадж-2018 Нуриймон Абулхасан объяснил паломникам смысл и содержание президентского послания.

Паломники
© Комитет по делам религий при кабинете министров Республики Узбекистан
Свыше семи тысяч паломников совершат большой хадж этим летом
Президент выразил надежду, что по завершении паломничества и возвращении в Узбекистан, находясь в состоянии духовного обновления, верующие будут более активными в совершении добрых дел на благо общества.

Паломники, находящиеся в священном месте, в своих молитвах пожелали президенту и стране мощи, мира и процветания.

Теги:
Мекка, президент Узбекистана, хадж



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