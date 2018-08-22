ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии открытия Игр кочевников.
Кроме того, примут участие президенты Азербайджана, Казахстана, Турции, а также премьер-министр Венгрии. Также в церемонии примет участие президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщил представитель администрации президента.
Узбекистан представят 108 спортсменов. Первые игры прошли в Кыргызстане сентябре 2014. Помимо зрелищных спортивных состязаний, на полях игр проходят многочисленные этнографические фестивали и конкурсы. О своем патронате над проведением мероприятия заявил ЮНЕСКО.
"Объекты в целом готовы к проведению III Всемирных игр кочевников. Так, на территории ипподрома завершаются работы по установке дополнительного освещения перед трибунами, которое позволит зрителям увидеть красочный парад представителей стран-участниц ВИК, а также другие мероприятия, проводимые в вечернее время. Проводится профилактика механизмов турникетов для прохода посетителей, ведётся косметический ремонт помещений паркинга", - сообщила пресс-служба Госстроя Кыргызстана.
Посещение всех мероприятий в рамках ВИК, за исключением торжественных церемоний открытия и закрытия Игр, будут бесплатными для всех желающих.