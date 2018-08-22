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Всемирные игры кочевников-2016

Мирзиёев примет участие в церемонии открытия Игр кочевников

Sputnik
Общество
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Игры начнутся 2 сентября, Узбекистан представят 108 спортсменов.

ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии открытия Игр кочевников.

Кроме того, примут участие президенты Азербайджана, Казахстана, Турции, а также премьер-министр Венгрии. Также в церемонии примет участие президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщил представитель администрации президента.

Церемония закрытия II Всемирных игр кочевников в Иссык-Кульской области
Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Под защитой ЮНЕСКО: организация взяла под патронат Игры кочевников
Третьи Всемирные игры кочевников (ВИК) стартуют 2 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Киргизии. Для состязаний в 36 национальных видах спорта приглашены свыше 3 тысяч атлетов из 80 стран. Инициатива проведения Всемирных игр кочевников (ВИК) была выдвинута бывшим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

Узбекистан представят 108 спортсменов. Первые игры прошли в Кыргызстане сентябре 2014. Помимо зрелищных спортивных состязаний, на полях игр проходят многочисленные этнографические фестивали и конкурсы. О своем патронате над проведением мероприятия заявил ЮНЕСКО.

"Объекты в целом готовы к проведению III Всемирных игр кочевников. Так, на территории ипподрома завершаются работы по установке дополнительного освещения перед трибунами, которое позволит зрителям увидеть красочный парад представителей стран-участниц ВИК, а также другие мероприятия, проводимые в вечернее время. Проводится профилактика механизмов турникетов для прохода посетителей, ведётся косметический ремонт помещений паркинга", - сообщила пресс-служба Госстроя Кыргызстана.

Торжественное открытие Всемирных игр кочевников
© AFP 2018 / / Vyacheslav OSELEDKO
Шоу и парад: чем удивит открытие Всемирных игр кочевников
В Госстрое отметили, что улучшены объекты инженерной инфраструктуры этногородка, расположенного в высокогорном урочище Кырчын, где в рамках ВИК будет пройдет этнофестиваль.

Посещение всех мероприятий в рамках ВИК, за исключением торжественных церемоний открытия и закрытия Игр, будут бесплатными для всех желающих.




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