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В Ташкенте хотят открыть Французский культурный центр

© Flickr/ Fredrik Rubensson
Общество
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Также Париж предлагает увеличить количество учебных часов по французском языку в образовательных учреждениях Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Вице-премьер Азиз Абдухакимов и региональный директор по делам Центральной Азии "Французского альянса" Микаэл Фуэнте обсудили создание Французского культурного центра в Ташкенте. Об этом пишет Podrobno.uz.

Переговоры прошли в Париже. Кроме того, альянс активизирует работу по продвижению французского языка в Узбекистане.

Микаэл Фуэнте предложил открыть кафедры французского языка при вузах республики и увеличить количество учебных часов по французском языку в образовательных учреждениях.

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Теги:
Культура, Франция, Узбекистан



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