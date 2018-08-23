В Ташкенте хотят открыть Французский культурный центр

Также Париж предлагает увеличить количество учебных часов по французском языку в образовательных учреждениях Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Вице-премьер Азиз Абдухакимов и региональный директор по делам Центральной Азии "Французского альянса" Микаэл Фуэнте обсудили создание Французского культурного центра в Ташкенте. Об этом пишет Podrobno.uz.

Переговоры прошли в Париже. Кроме того, альянс активизирует работу по продвижению французского языка в Узбекистане.

Микаэл Фуэнте предложил открыть кафедры французского языка при вузах республики и увеличить количество учебных часов по французском языку в образовательных учреждениях.