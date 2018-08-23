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Алишер Усманов

Сколько миллиардер Алишер Усманов вложил в ФК "Пахтакор"

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Телеканал "Узбекистан 24" представил документальный фильм об инвестициях Усманова в ФК "Пахтакор".

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Меценат Алишер Усманов вложил в футбольный клуб "Пахтакор" около 20 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал "Узбекистан 24" в документальном фильме про бизнесмена.

"В этом году команда "Пахтакор" всех радует, благодаря Алишеру Бурхановичу изменилось практически все: менеджмент, тренеры, философия", - рассказывает главный тренер ФК Шота Арвеладзе.

Также в ближайшие годы будет модернизирована арена столичного стадиона, новый проект которого оценивается в 100 миллионов долларов. 

"Я горжусь тем, что я узбек, что это моя родная земля, и все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов в любую минуту сделать", - заявил Усманов в эфире телепрограммы.

Как утверждает мастер спорта СССР Биродар Абдураимов, Алишер Бурханович был сам спортсменом, поэтому он помогает "Пахтакору" лично и очень любит эту команду.

Теги:
Инвестиции, Алишер Усманов, ФК "Пахтакор", Футбол, Узбекистан



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