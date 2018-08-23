Только без ножей: ночные клубы Ташкента снова работают после 23:00

Заведения начали рано закрывать из-за трагического случая в клубе "Аурум 898", когда во время потасовки был убит чемпион по ММА Джамшид Кенжаев.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Ночные заведения в Ташкенте снова начали работать после 23:00, сообщает UzNews.uz.

Речь идет в том числе о крупнейших клубах – "7 пятниц", "Шамбала", One more и других.

На прошлой неделе в столице Узбекистана работу ночных клубов ограничили до 23:00, соответствующие меры поручил ввести премьер-министр Абдулла Арипов в связи с трагедией в заведение "Аурум 898".

В ночь с 8 на 9 августа там погиб чемпион Узбекистана по ММА Джамшид Кенжаев. Спортсмен пытался пронести в клуб нож, охранник отказался его пропускать, боец нанес ему удар в область живота. Началась драка, Кенжаев получил смертельные ранения.

Прокуратура города возбудила дело по статье 97 Уголовного кодекса республики, арестованы трое работников заведения - 24-летний Саидазим К., 26-летний Жаганхир Я. и 29-летний Шодали К.