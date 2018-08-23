Память Победы: Минобороны России рассекретило документы о Курской битве

Публикация приурочена к 75-й годовщине важнейшего для хода Второй Мировой войны события.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы о Курской битве, сообщает РИА Новости.

Они рассказывают о событиях Второй Мировой войны летом 1943 года, когда советским воинам удалось отбить у фашистко-немецких захватчиков город Курск, Белгород и Харьков. Публикация приурочена к 75-й годовщине битвы, которая проходит с 5 июля по 23 августа.

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В августе 1943-го в честь солдат Красной армии впервые прогремел салют, а верховный главнокомандующий Иосиф Сталин присвоил наиболее отличившимся частям почетные наименования.

Кроме того, среди документов – директива Ставки Верховного Главнокомандования об освобождении Харькова под грифом "особой важности".

Еще один яркий источник – фотоальбом "Артиллерия в борьбе с танками и самоходными орудиями противника с 5 по 31 июля 1943 года".