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Нож в руке

В Ташкентской области муж убил жену во время Курбан хайита

CC0 / pixabay
Общество
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Работавший пастухом житель района на почве ревности нанес три ножевых ранения супруге, она скончалась на месте.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В Янгиюльском районе Ташкентской области мужчина нанес смертельные ножевые ранения супруге из-за ревности, сообщает UzNews.uz.

Это произошло в день празднования Курбан хайита, 21 августа.

Гипермаркет Самарканд Дарвоза в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Преступник, работавший пастухом, не состоял с девушкой в законном браке, они поженились по религиозному обряду никах.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.

Согласно статье 96 Уголовного кодекса Узбекистана, умышленное убийство наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет.

Ранее большой резонанс приобрело известие об убийстве в ночном клубе чемпиона Узбекистана по ММА Джамшида Кенжаева. В ночь с 8 на 9 августа он пытался пронести в ночной клуб "Аурум 898" в Юнусабадском районе нож, но ему помешал охранник. Завязалась драка, в результате которой спортсмен получил несовместимые с жизнью ранения.

Теги:
Ташкент, Курбан-хайит, Убийство



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