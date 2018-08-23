ГУВД Ташкента помогло узбекистанцу вернуть паспорт

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента помогло получить паспорт Шерзоду Исламову, не имевшему документов на протяжении почти двух десятков лет, пишет пресс-служба ГУВД Ташкента.

Пресс-служба ГУВД В Ташкенте 55 граждан без места жительства получили паспорта

О проблемах молодого человека, родившегося в Ташкенте и выросшего в небольшом городке в столичной области, написал его двоюродный брат в своем комментарии под публикацией о выдаче паспортов лицам без определенного места жительства на официальной странице ГУВД Ташкента в Facebook.

"Нету документов, нету жилья, но он нашел работу за копейки и работает, снимает комнату, где может спать", – написал Фаррух Юлдашев (орфография и пунктуация автора сохранены).

По инициативе начальника ГУВД группа сотрудников, включая представителей Информационного мультимедийного центра, выехала в Алмалык. Там было получено официальное подтверждение того, что Шерзод Исламов выписан из дома, где рос. Правоохранители пообщались с людьми, знавшими семью парня.

© ГУВД г. Ташкента Шерзод Исламов получает документы в ГУВД

Как выяснилось, мать оставила его в Алмалыке, когда ему был 21 год, и с новым мужем и детьми от второго брака выехала на постоянное место жительства в Россию.

Уезжали они спешно, в этой суматохе документы Шерзода потерялись. С того времени парень выживал, как мог: соглашался на любую работу, чтобы заработать на пропитание и аренду комнаты. Пытался получить новый паспорт, но для этого требовалось свидетельство о рождении, которого у него тоже не было.

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"Получался замкнутый круг, и постепенно меня покидала всякая надежда на то, что смогу когда-нибудь получить документы, найти нормальную работу, создать семью", - поделился Шерзод.

Когда двоюродный брат сообщил ему, что сотрудники ГУВД Ташкента взялись решить проблему, он не сразу поверил, что такое возможно. Сейчас стало очевидным, что сомнения были напрасными. Эти двадцать дней с момента получения паспорта изменили в жизни молодого человека многое. По его словам, главное - он стал полноправным членом общества, нашел нормальную работу, задумался о создании семьи.