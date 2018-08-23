В Узбекистане ночные клубы и рестораны оснастят охранными сигнализациями

Кроме того, все торговые объекты и места общественного питания оборудуют камерами слежения.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В Узбекистане ночные клубы, бары и рестораны, в которых продаются алкогольные напитки, оснастят охранными сигнализациями ОВД. Об этом говорится в проекте постановления кабмина о дополнительных мерах по упорядочению розничной торговли алкогольной продукцией на портале СОВАЗ.

Кроме того, все торговые объекты и места общественного питания оборудуют камерами.

Напомним, ранее в столице Узбекистана работу ночных клубов ограничили до 23:00, соответствующие меры поручил ввести премьер-министр Абдулла Арипов в связи с трагедией в заведении "Аурум 898".

Сейчас увеселительные заведения работают в обычном режиме.