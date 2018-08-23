Власти Ташкента хотят построить 60 частных школ до конца года

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Хокимият Ташкента предложил инвесторам поучаствовать в конкурсе на строительство 135 частных дошкольных учреждений и 60 негосударственных школ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Для участия в тендере инвесторам необходимо иметь на счету пять миллиардов сумов.
Победители конкурса могут рассчитывать на земельные участки общей площадью до двух тысяч квадратных метров на постоянное пользование для возведения дошкольных учреждений и школ.
Строительные работы необходимо завершить 31 декабря 2018 года.