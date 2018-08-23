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Узбекские школьники

Власти Ташкента хотят построить 60 частных школ до конца года

© Министерство образования Узбекистана
Общество
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Строительные работы будут завершены 31 декабря 2018 года.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Хокимият Ташкента предложил инвесторам поучаствовать в конкурсе на строительство 135 частных дошкольных учреждений и 60 негосударственных школ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для участия в тендере инвесторам необходимо иметь на счету пять миллиардов сумов.

Победители конкурса могут рассчитывать на земельные участки общей площадью до двух тысяч квадратных метров на постоянное пользование для возведения дошкольных учреждений и школ. 

Строительные работы необходимо завершить 31 декабря 2018 года.

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Теги:
детские сады, школы, Инвестиции, Строительство, Ташкент



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