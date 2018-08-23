Минобр назвал даты экзаменов для переводящихся студентов

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Экзамены для студентов, которые хотят перевестись, пройдут 24-25 августа, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Перейти на другую форму обучения, факультет или поменять вуз смогут 3,3 тысячи учащихся, ведомство также опубликовало полный список желающих. Онлайн-тесты пройдут в столичных и региональных высших учебных заведениях, всех студентов просят иметь при себе паспорт.

В 2018 году в Узбекистане меняется порядок подачи документов для поступления в институты, академии и университеты. Абитуриенты могут принести документы для поступления в центры госуслуг на местах, а не приезжать в приемную комиссию. Пока в эксперименте принял участие Ташкентский государственный юридический университет.

Основной период вступительных экзаменов в этом году пришелся на 1-15 августа, первая смена начиналась в 8:00, вторая – в 15:00.