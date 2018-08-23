Подарки на Курбан хайит: благотворительные акции провел Комитет женщин

Нуждающимся вручили ключи от новых домов и предоставили рабочие места.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В дни празднования Курбан хайита Комитет женщин Узбекистана провел по всей стране благотворительные акции, сообщает портал UzDaily.

Участницы посетили одиноких людей и людей с ограниченными возможностями и нуждающихся в уходе, ветеранов труда и малообеспеченные семьи. Нуждающимся оказали финансовую помощь, выделили продукты, бытовую технику, инвалидные коляски.

Кроме того, многим женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, вручили ключи от новых домов, а также предоставили им рабочие места, открыли швейные мастерские.

На прошлой неделе, 17 августа, представители комитета также посетили женскую исправительную колонию в Ташкентской области. Заключенным рассказали об адаптации к обществу после освобождения, необходимости соблюдения установленных норм и правил.