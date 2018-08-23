Более тонны мяса раздали на Курбан хайит нуждающимся и инвалидам

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В первый день Курбан хайита, 21 августа, благотворительный общественный фонд "Вакф" распределил более тонны жертвенного мяса, сообщает Управление мусульман Узбекистана.

Продукт раздали учащимся религиозных учебных заведений, инвалидам, одиноким пожилым людям, малообеспеченным семьям, каждой из которых досталось по 3-4 килограмма.

Управление мусульман Узбекистана Благотворительная раздача мяса на Курбан хайит

Ранее сообщалось о благотворительных акциях Комитета женщин Узбекистана – участницы оказали нуждающимся финансовую помощь, выделили продукты, бытовую технику, инвалидные коляски, а также выдали ключи от новых домов.

Курбан хайит – один из главных праздников ислама, в этом году впервые отмечается три дня. По традиции мусульмане приносят в жертву барана и раздают мясо малоимущим, готовят плов и халису.