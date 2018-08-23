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В Узбекистана раздавали мясо на Курбан хайит

Более тонны мяса раздали на Курбан хайит нуждающимся и инвалидам

Управление мусульман Узбекистана
Общество
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Распределением занимался благотворительный общественный фонд "Вакф", каждой семье выдали по 3-4 килограмма продукта.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В первый день Курбан хайита, 21 августа, благотворительный общественный фонд "Вакф" распределил более тонны жертвенного мяса, сообщает Управление мусульман Узбекистана.

Продукт раздали учащимся религиозных учебных заведений, инвалидам, одиноким пожилым людям, малообеспеченным семьям, каждой из которых досталось по 3-4 килограмма.

Благотворительная раздача мяса на Курбан хайит
Управление мусульман Узбекистана
Благотворительная раздача мяса на Курбан хайит

Ранее сообщалось о благотворительных акциях Комитета женщин Узбекистана – участницы оказали нуждающимся финансовую помощь, выделили продукты, бытовую технику, инвалидные коляски, а также выдали ключи от новых домов.

Курбан хайит – один из главных праздников ислама, в этом году впервые отмечается три дня. По традиции мусульмане приносят в жертву барана и раздают мясо малоимущим, готовят плов и халису.

Теги:
Инвалиды, Курбан-хайит, мясо



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