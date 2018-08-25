Шавкат Мирзиёев подписал постановление о назначении.
Также страны хотят организовать обмен преподавателями и студентами.
Озеро в Учтепинском районе столицы очистят, а прибрежную территорию благоустроят.
Последние изменения в сфере образования могут привести к широкомасштабным реформам, считает министр.
По словам узбекистанцев, в близлежащих домах невозможно открыть окна, по утрам животные мешают спать.
Военнослужащие в ходе учений, которые продлятся до 27 августа, проведут розыгрыши тактических действий на тренировочных комплексах "Новая Бинарадка" и "Водино".
Автор бюста — член Академии художеств Узбекистана Марина Бородина — старалась создать образ волевого, умного, решительного человека.
Неделя направлена на привлечение узбекистанок к предпринимательской деятельности и ремесленничеству.
В пятницу в туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря проходит саммит глав государств-учредителей МФСА.
Организация будет обслуживать медицинские организации узбекской столицы и области.
Совместная площадка позволит бизнесменам выбирать перспективные научные идеи и инвестировать в них.
Билеты на поезда, следующие с 31 августа по 4 сентября, будут продаваться со скидкой 50% от стоимости.
Участники саммита обсудят реализацию программы ООН по оказанию действенной помощи населению, пострадавшему от аральского кризиса.