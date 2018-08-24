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Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан на форум по спасению Арала

Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан на саммит по спасению Арала

Общество
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Участники саммита обсудят реализацию программы ООН по оказанию действенной помощи населению, пострадавшему от аральского кризиса.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в город Туркменбаши по приглашению главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Главу государства встретили заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Эсенмурад Оразгельдыев и другие официальные лица, сообщает пресс-служба правительства Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев примет участие в заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. На саммите будут рассматриваться актуальные вопросы сотрудничества стран Центральной Азии по улучшению экологического состояния бассейна Аральского моря.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
© Пресс-служба президента РУз
Глава Туркменистана пригласил Мирзиёева на саммит по спасению Арала
Саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) пройдет 24 августа 2018 года в туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия.

Международный фонд спасения Арала был создан в соответствии с решением глав государств Центральной Азии, принятым 4 января 1993 года в Ташкенте. Его цель - улучшение социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря.

Туркменистан является председателем Международного фонда спасения моря на период 2017-2019 годов.




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