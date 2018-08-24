"Узбекистон темир йуллари" объявила о скидке 50% на билеты

Билеты на поезда, следующие с 31 августа по 4 сентября, будут продаваться со скидкой 50% от стоимости.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. В целях обеспечения организации отдыха для жителей Республики Узбекистан в дни празднования 27-й годовщины независимости страны АО "Узбекистон темир йуллари" объявляет о существующих льготах.

В частности, в период с 31 августа по 4 сентября текущего года при оформлении проездных документов (билетов) на поезда внутригосударственного сообщения, в том числе и на высокоскоростные поезда Afrosiyob, предоставляется 50-процентная скидка от тарифа.

© Foto : Michał Huniewicz Как в Узбекистане будут бороться с нехваткой билетов на "Афросиаб"

Отметим, что в период государственных праздников, установленных законодательством выходных и нерабочих дней, организация дополнительных условий для полноценного отдыха пассажиров железнодорожного транспорта – семей, коллективов, студентов, учащихся, пенсионеров осуществляется в соответствии с указом президента Республики Узбекистан "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году".