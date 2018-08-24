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IT-система

Индия и Узбекистан создадут общую платформу для ученых и инвесторов

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Совместная площадка позволит бизнесменам выбирать перспективные научные идеи и инвестировать в них.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Узбекистан и Индия намерены организовать общую платформу, которая станет объединяющей площадкой для исследователей, предпринимателей и инвесторов. Об этом пишет kun.uz.

Недавно переговоры по этому поводу состоялись в Министерстве коммуникаций и информационных технологий Индии.

По итогам встречи представители стран договорились создать узбекско-индийский инновационный форум.

"Планируется организовать его в форме единой платформы, которая объединит ученых, бизнесменов, инвесторов, новаторов и инновационные идеи обоих государств", – уточнил представитель узбекского ведомства.

Форум позволит бизнесменам и инвесторам выбирать перспективные инновационные идеи и инвестировать в них. Индийская сторона предложила, что в дальнейшем платформа может быть преобразована в узбекско-индийский инновационный фонд.

В Министерстве инновационного развития Узбекистана заявили, что хотят открыть подобную площадку и с другими ведущими странами мира.

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Теги:
бизнесмены, иностранные инвесторы, Наука, Ученые, Узбекистан, Индия



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