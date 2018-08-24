Мирзиёев подчеркнул значимость фонда спасения Арала для стран ЦА

В пятницу в туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря проходит саммит глав государств-учредителей МФСА.

ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Международный фонд спасения Арала (МФСА) может стать действенным механизмом сотрудничества для стран Центральной Азии, заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В пятницу в туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря проходит саммит глав государств-учредителей МФСА. Во встрече принимают участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Международный фонд спасения Арала является единственной региональной организацией в этом направлении и сегодня может стать действенным механизмом сотрудничества наших стран", - цитирует Мирзиёева РИА Новости.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Туркменистане стартовал саммит по спасению Арала

Мирзиёев подчеркнул, что нынешний саммит, который проходит после почти десятилетнего перерыва, откроет новую страницу в деятельности организации.

"Уверен, мы сможем добиться баланса интересов всех стран региона в рамках организации, ведь наше общее будущее – в наших руках", - отметил Мирзиёев.

Президент Узбекистана выдвинул важные предложения по совершенствованию деятельности фонда, привлечению инновационных решений и иностранных инвестиций в регион, развитию "зеленой" экономики, осуществлению научных исследований и другим вопросам.

Международный фонд спасения Арала был создан в соответствии с решением глав государств Центральной Азии, принятым 4 января 1993 года в Ташкенте. Его цель - улучшение социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря. Туркменистан является председателем Международного фонда спасения Арала на период с 2017 по 2019 год.