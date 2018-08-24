Свыше 400 безработных женщин примут участие в неделе предпринимательства

Неделя направлена на привлечение узбекистанок к предпринимательской деятельности и ремесленничеству.

ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. В Ташкентской области стартовала инновационная неделя предпринимательства женщин, сообщает пресс-служба Комитета женщин Узбекистана.

В рамках мероприятия пройдет ярмарка женщин-ремесленников и предпринимателей.

Неделя направлена на привлечение женщин к предпринимательской деятельности и ремесленничеству, внедрение инновационного подхода к деятельности, а также реализацию новых проектов в регионе.

В неделе инновационного предпринимательства примут участие более 400 безработных узбекистанок и женщин с ограниченными возможностями, проживающих в 86 махаллях столичного региона.

В рамках недели для женщин-инвалидов и живущих в трудных социальных условиях будут проведены мастер-классы по 12 направлениям ремесленничества. Участники мастер-классов по желанию будут прикреплены к наставникам ассоциации "Хунарманд", им заведут трудовые книжки.

В ходе недели будет подписан меморандум о сотрудничестве между Комитетом женщин Узбекистана и ассоциацией "Хунарманд".