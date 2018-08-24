Символ дружбы Беларуси и Узбекистана: в Ташкенте открыли бюст Якуба Коласа

ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik, Шахноза Турабекова. В Ташкенте прошла торжественная церемония открытия бюста белорусского писателя, поэта и общественного деятеля Якуба Коласа, который проживал и занимался творчеством в узбекской столице в 1941-1943 годах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Бюст установлен за зданием Государственного музея искусств Узбекистана возле пересечения улиц Шахрисабз и Тараса Шевченко. В церемонии его открытия приняли участие заместитель премьер-министра Узбекистана Нодир Отажонов и заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.

"В нашей стране всегда с добрым уважением относились к творчеству белорусского деятеля, оставившему свой неизгладимый след не только в истории Узбекистана, но также послужившему укреплению дружественных и братских узбекско-белорусских отношений. Открытие бюста Якуба Коласа является одним из ярких символов дружбы между Узбекистаном и Беларусью", — отметил Нодир Отажонов.

В свою очередь Михаил Русый выразил благодарность главе Узбекистана и городской администрации Ташкента за принятое решение по увековечиванию памяти выдающего писателя и поэта Беларуси Якуба Коласа.

"Наши народы связывает очень давняя и крепкая дружба, много людей погибло из Узбекистана, освобождая Беларусь. Мы их помним, каждая фамилия у нас занесена отдельной строчкой в музее истории Отечественной войны", — отметил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Церемония открытия бюста народного поэта Беларуси Якуба Коласа в Ташкенте.

В годы войны Ташкент принял большое количество представителей советской интеллигенции. В их числе был и Якуб Колас. Он жил здесь с 14 августа 1941 года по 1 ноября 1943 года.

"На сегодняшний день сохранился дом, в котором он жил во время войны. В нем жила вся академия наук Белорусской ССР, потому что Якуб Колас был первым и бессменным ее вице-президентом. В мае 2017 года по проспекту Мустакиллик, в доме №88 открыли мемориальную доску о том, что он здесь жил и работал", — рассказала корреспонденту Sputnik председатель белорусского культурного центра "Свитанак" Светлана Дудюк.

По ее словам, власти советского Узбекистана отнеслись к Якубу Коласу с большим вниманием, писателю были выделены две квартиры. Одна для семьи, где он жил с женой и сыновьями, а вторая — для его рабочего кабинета.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Память народного поэта Беларуси Якуба Коласа увековечили в Ташкенте 10

"Почему памятник открывается именно в этом месте в Ташкенте? Потому что недалеко от нас, на месте бывшего Русского драматического театра, располагалась гостиница "Узбекистан", которая являлась первым местом жительства Коласа в Ташкенте, поэтому мы можем сказать, что здесь он тоже ходил, это очень знаковое место", — рассказала она.

Больше в Узбекистан писатель не приезжал, после войны он тяжело болел. Якуб Колас умер за рабочим столом 13 августа 1956 года. Его лучшими друзьями в Ташкенте были узбекские поэты Хамид Алимджан и Зульфия, они жили рядом с домом, где проживал Колас. Он также очень любил ташкентский канал Салар и посвятил ему свои стихи.

"Исследованием жизни Якуба Коласа я занялась в прошлом году в связи с празднованием его 135-летия. Беларусь очень широко отмечала эту дату. Все, что касается ташкентского периода, это достаточно сложно в отношении поиска фотодокументов, обычных документов, но мы продолжаем заниматься изучением его жизни здесь", — отметила Светлана Дудюк.

Она также рассказала, что ей удалось связаться с дочерью узбекского поэта и публициста Гафура Гуляма, и она вспомнила, как Якуб Колас приходил к ним в гости.

"Выяснилось, что у них нет документальных подтверждений встреч Гуляма с Коласом. Но Олмос Гафуровна отчетливо помнит, как ее мама называла его на узбекский манер Ёкуб и готовила к его приходу любимую им машевую кашу, несмотря на голодное время", — поделилась Дудюк.

Автор бюста Якуба Коласа в Ташкенте, академик Академии художеств Узбекистана Марина Бородина отметила, что это ее второе обращение к образу белорусского писателя. Первым был барельеф, который установлен на здании, где Колас жил во время войны.

"Я хотела создать образ волевого, умного, решительного человека, у которого была очень нелегкая жизнь", — подчеркнула она.

Высота постамента — два метра сорок пять сантиметров, высота бюста - метр десять сантиметров.