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Военная делегация Узбекистана

Узбекские спецназовцы изучат опыт России в ходе визита в Самарскую область

© Министерство обороны РФ
Общество
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Военнослужащие в ходе учений, которые продлятся до 27 августа, проведут розыгрыши тактических действий на тренировочных комплексах "Новая Бинарадка" и "Водино".

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Военная делегация Узбекистана прибыла в Самарскую область, где изучит опыт подготовки спецназа Центрального военного округа, сообщает пресс-служба округа.

Военнослужащие ВС РФ
© Sputnik / Алексей Куденко
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"Военная делегация Республики Узбекистан в составе военнослужащих сил специальных операций прибыла в Самарскую область, где в рамках двустороннего военного сотрудничества ознакомится с опытом подготовки спецназа Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащие в ходе учений, которые продлятся до 27 августа, проведут розыгрыши тактических действий на тренировочных комплексах "Новая Бинарадка" и "Водино". Также будут отработаны совместные задачи по совершению скрытных маршей в тыл противника, беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8, выполнению диверсионных действий, освобождению заложников, эвакуации мирных жителей и раненых, разминированию зданий и проведению стрельб с разных дистанций.

Теги:
учения, спецназ, военные, Узбекистан, Россия, Самарская область



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