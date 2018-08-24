Жители выступают против выпаса свиней на мусорной свалке в Самарканде

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. На мусорной свалке в Самарканде происходит незаконный выпас свиней, местные жители жалуются и протестуют, сообщает Podrobno.uz.
По словам узбекистанки Мохигуль Турсуновой, животных выпускают из загонов около четырех утра каждый день, они распространяют вонь и мешают спать громким хрюканьем.
Свиньи принадлежат жителям махалли "Навруз", где 90% населения занимается их стихийным разведением на приусадебных участках. Ни у одного из владельцев нет зарегистрированной свинофермы, они содержат животных в своих домах и кормят со свалки.
Кроме того, эти граждане не соглашаются на уступки властям и не готовы отправлять свиней на ближайшие фермы, так как тогда придется оплачивать корма. Для большинства сельскохозяйственные животные – единственный вид заработка.
В конце июля сообщалось о скором старте узбекско-французского проекта "Модернизация управления твердыми бытовыми отходами в городе Самарканде". Организаторы обещают разобрать разросшуюся свалку и модернизировать полигон.
Помимо неудобств от свиней, живущих по соседству узбекистанцев возмущает неправильная упаковка мусора – без изоляции и слоев.