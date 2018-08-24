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Шерзод Шерматов, Министр народного образования

Шерматов: Мирзиёев принял решение об экономическом чуде

© Международный пресс-клуб.
Общество
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Последние изменения в сфере образования могут привести к широкомасштабным реформам, считает министр народного образования.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik, Дильшода Рахматова. Президент Узбекистана, думая о долгосрочной перспективе роста экономики, поставил перед правительством задачу повышения престижа профессии педагога, заявил министр народного образования.

"Когда в Японии у главы государства спросили, чем секрет японского экономического успеха, он ответил, что в стране дали учителям дали уважение как к императору, неприкосновенность дипломатов и зарплату министра. Также и наш президент поставил перед правительством задачу долгосрочного экономического роста – в первую очередь уделять внимание повышению уважения к учителям в обществе", - заявил Шерзод Шерматов.

Также глава Минобра отметил, что дальнейшем профессия учителя должна стать неприкосновенной, их освободят от излишней бумажной волокиты и бюрократизма и не будут привлекать к занятиям, не связанных с их должностными обязанностями, принудительному труду, в том числе, работам по благоустройству и озеленению районов и городов, сезонным сельскохозяйственным и другим работам.

Также было особо отмечено, что в указе президента было отдельно отмечена повышение базовых тарифных ставок работников общеобразовательных учреждений.

Указ президента "О мерах по воспитанию молодежи и поднятию системы образования на качественно новый уровень" который стал историческим документом, является толчком для широкомасштабных реформ, считает Шерматов.

Напомним, очередная сессия Международного пресс-клуба, которая состоялась 24 августа была посвящена анализу ключевых перемен и проблем школьного образования на новом этапе реформ.

Теги:
президент, Образование, Шерзод Шерматов



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