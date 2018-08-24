В Ташкенте продолжается работа по очистке водоемов

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Руководители нескольких ведомств столицы договорились совместными усилиями провести работы по очистке озера и прибрежной территории в махалле "Куксарой" Учтепинского района, сообщает пресс-центр ГУВД Ташкента.
Была проведена тщательная проверка состояния озера и прилегающей территории.
На данный момент произведен демонтаж незаконных построек на берегу водоема, поставлены задачи по его очистке. Руководителям соответствующих ведомств поручено оказать содействие в решении проблем жителей близлежащих домов.
В первую очередь это вопросы водоснабжения и строительства канализации. Кроме того, с жителями близлежащей махалли проводятся беседы на тему важности бережного отношения к природе.