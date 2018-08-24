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Очистка водоемов Ташкента

В Ташкенте продолжается работа по очистке водоемов

© ГУВД г. Ташкента
Общество
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Озеро в Учтепинском районе столицы очистят, а прибрежную территорию благоустроят.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Руководители нескольких ведомств столицы договорились совместными усилиями провести работы по очистке озера и прибрежной территории в махалле "Куксарой" Учтепинского района, сообщает пресс-центр ГУВД Ташкента. 

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Хоким, прокурор, начальник УКД ОВД и налоговой инспекции Учтепинского района решили серьезно взяться за восстановление водоема, который пришел в плачевное состояние по вине жителей окружающих домов. К участию в обсуждении проблемы были также приглашены  представители районного управления благоустройства, водоканала, автотранспортного предприятия "Махсустранс", санитарно-эпидемиологического надзора, органов местного самоуправления граждан и других заинтересованных организаций.

Очистка водоемов Ташкента
© ГУВД г. Ташкента
Очистка водоемов Ташкента

Была проведена тщательная проверка состояния озера и прилегающей территории.

На данный момент произведен демонтаж незаконных построек на берегу водоема, поставлены задачи по его очистке. Руководителям соответствующих ведомств поручено оказать содействие в решении проблем жителей близлежащих домов.

Очистка водоемов Ташкента
© ГУВД г. Ташкента
Очистка водоемов Ташкента

В первую очередь это вопросы водоснабжения и строительства канализации. Кроме того, с жителями близлежащей махалли проводятся беседы на тему важности бережного отношения к природе.




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