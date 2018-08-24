В Ташкенте могут открыть филиал французского вуза

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Узбекистан и Франция обсуждают открытие в Ташкенте филиала одного из французских вузов, сообщает Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров между вице-премьером Азизом Абдухакимовым и ректором Парижской академии, министром Академического региона Иль-де-Франс Жилем Пеко, которые прошли во Франции.

Стороны обсудили укрепление сотрудничества в области среднего и профессионального образования, открытие филиалов французских высших учебных заведений в Узбекистане, а также расширение договорно-правовой базы, в том числе подписания новых соглашений и программ сотрудничества между министерствами образования двух стран.

По итогам встречи было решено проработать вопрос по открытию филиала одного из университетов Франции в Ташкенте, проведению первого саммита ректоров вузов Узбекистана и Франции, учреждению совместных факультетов и кафедр, а также обмену между преподавателями и студентами.

Представители стран выразили готовность подписать в ближайшее время целевую программу сотрудничества между Парижской академией и Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана на 2019-2021 годы.

Академия также намерена участвовать в создании Французского культурного центра при Министерстве культуры Узбекистана.