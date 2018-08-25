Антитеррористические учения пройдут в Ташкентской области

Будут задействованы подразделения Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, обороны и чрезвычайных ситуаций, Национальной гвардии, Генеральной прокуратуры

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В субботу, 25 августа, силовые ведомства республики проведут антитеррористические учения.

Как сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственного источника, мероприятие пройдет в одном из промышленных предприятий города Чирчик Ташкентской области.

"Будут задействованы подразделения Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, обороны и чрезвычайных ситуаций, Национальной гвардии, Генеральной прокуратуры и других структур, представители хокимията Ташкентской области", - говорится в сообщении.

В рамках учений будут отработаны действия силовых и спасательных ведомств при чрезвычайных ситуациях, в том числе служб пожарной безопасности и медицинской помощи.