В Узбекистане восстановили разрушенную обсерваторию для контроля космоса

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Институт прикладной математики имени Келдыша РАН создал распределенную по земному шару сеть телескопов для контроля космического пространства взамен единой сети наблюдения за околоземной орбитой, переставшей функционировать с распадом СССР. Об этом говорится в материалах института, сообщает РИА Новости.

"Возобновлены наблюдения десяти старых обсерваторий: Тариха (Боливия), Уссурийск, Благовещенск, Хуралтогот (Монголия), Китаб (Узбекистан), Гиссар, Санглок (оба Таджикистан), Абастумани (Грузия), Ужгород (Украина), Кастельгранде (Швейцария). Изучены новые места и организованы еще восемь пунктов наблюдений - на Камчатке, Дальнем Востоке, Сибири, Алтае, Молдавии, Мексике. Перекрыта вся геостационарная орбита", - говорится в документе.

© Foto : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al.ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al. Россия и Узбекистан достроят радиотелескоп "Суффа"

В нем отмечается, что из-за распада СССР большая часть обсерваторий, в том числе почти вся научная сеть для наблюдений космических объектов на геостационарной орбите для нужд Центра контроля космического пространства, осталась за рубежом и практически прекратила наблюдения.

Возвращенные в работу и новые телескопы, находящиеся в ведении института Келдыша, получают данные о запусках спутников, их разрушении на орбите или входе в атмосферу, следят за потенциально опасными сближениями космических аппаратов, отслеживают и уточняют модели распространения космического мусора.

Эта система взаимодействует с системами контроля космического пространства Роскосмоса, РАН, отдельных организаций и научных институтов.

Согласно материалам, обработка данных проводится на базе суперкомпьютера с производительностью 100 терафлопс (100 триллионов операций в секунду) в институте Келдыша.

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На начало 2018 года в компьютере имелись данные о 2438 объектах на геостационарной орбите (высота 36 тысяч километров над Землей, здесь располагаются спутники связи), 2925 объектах на высокоэллиптической орбите (в основном используется для спутников связи) и 361 объекте на средневысокой околокруговой орбите (около 20 тысяч километров, на такой орбите вращаются спутники навигационных систем ГЛОНАСС и GPS).

По данным НАСА, на околоземной орбите находятся около 19 тысяч искусственных объектов, видимых с Земли.