Теперь встречи с защитниками будут проходить в специальных комнатах, не имеющих устройств аудио- и видеофиксации.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Узбекистане запретили подслушивать свидания адвокатов с подзащитными, сообщает kun.uz.

Соответствующий приказ МВД зарегистрирован в Минюсте.

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Теперь встречи подзащитных с адвокатами будут проходить в специальных комнатах, не имеющих устройств аудио- и видеофиксации, а также без присутствия посторонних лиц.

При этом должен сохраняться визуальный контакт адвоката и подзащитного с исключением слышимости их беседы со стороны третьих лиц.

Кроме того, адвокаты во время разговора имеют право пользоваться электронными устройствами (мобильный телефон, фотоаппарат и диктофон), но устройства должны быть использованы только для осуществления своей профессиональной деятельности.