ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Узбекистане запретили подслушивать свидания адвокатов с подзащитными, сообщает kun.uz.
Соответствующий приказ МВД зарегистрирован в Минюсте.
Теперь встречи подзащитных с адвокатами будут проходить в специальных комнатах, не имеющих устройств аудио- и видеофиксации, а также без присутствия посторонних лиц.
При этом должен сохраняться визуальный контакт адвоката и подзащитного с исключением слышимости их беседы со стороны третьих лиц.
Кроме того, адвокаты во время разговора имеют право пользоваться электронными устройствами (мобильный телефон, фотоаппарат и диктофон), но устройства должны быть использованы только для осуществления своей профессиональной деятельности.