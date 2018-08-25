15:27 25 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Символы закона и правосудия

В Узбекистане запретили подслушивать свидания адвокатов с подзащитными

© fotolia
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0

Теперь встречи с защитниками будут проходить в специальных комнатах, не имеющих устройств аудио- и видеофиксации.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Узбекистане запретили подслушивать свидания адвокатов с подзащитными, сообщает kun.uz.

Соответствующий приказ МВД зарегистрирован в Минюсте.

Прения адвокатов, дело Жасура Ибрагимова
Дильшода Рахматова
Свобода гаджетов: узбекским адвокатам  разрешили проносить компьютеры в суд

Теперь встречи подзащитных с адвокатами будут проходить в специальных комнатах, не имеющих устройств аудио- и видеофиксации, а также без присутствия посторонних лиц.

При этом должен сохраняться визуальный контакт адвоката и подзащитного с исключением слышимости их беседы со стороны третьих лиц.

Кроме того, адвокаты во время разговора имеют право пользоваться электронными устройствами (мобильный телефон, фотоаппарат и диктофон), но устройства должны быть использованы только для осуществления своей профессиональной деятельности.

Теги:
Преступление, закон и правосудие, адвокат, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Карьер добычи камня, фото из архива
    Генералы карьеров

    Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проводит массовые проверки на месторождениях в регионах республики.

  • Ежик, архивное фото
    Это вам не игрушка

    Карантин по бешенству объявлен под Гродно: ветеринары обнаружили болезнь у ежа, которого нашел местный житель и отнес поиграть внукам.

  • Работа таможенного поста аэропорта Казань
    Ваши документы?

    В Сочи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 55-летней россиянки, пытавшейся проехать в Абхазию по паспорту дочери.

  • Города мира. Амстердам
    Пора домой!

    Голландский суд хочет депортировать несовершеннолетних армян на их историческую родину - Овик и Лили никогда не были в Армении.

  • Евро и калькулятор
    Национальный вид спорта

    Почему составление списков "ущерба" от советской власти имеет в Латвии давнюю традицию – читайте в материале Sputnik.

  • Тибетский монах встречает рассвет в горах Тибета
    Мы вас научим!

    Литовцы научат Китай соблюдать права человека в Тибете – делегация парламентариев балтийской республики отправляется в КНР.

  • Празднование 74-й годовщины Ясско-Кишиневской операции
    Годовщина освобождения

    Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан страны с 74-й годовщиной освобождения республики от фашистских захватчиков.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Что-то пошло не так

    Почему в своей речи в честь Дня восстановления независимости республики президент Керсти Кальюлайд признала, что развитие Эстонии идет не совсем так, как хотелось бы?

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Дело времени

    Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Церемония открытия бюста и улицы имени народного поэта Беларуси Якуба Коласа
Память народного поэта Беларуси Якуба Коласа увековечили в Ташкенте
Скоро! Лилия Абрамова в гостях у Sputnik
Скоро! Лилия Абрамова в гостях у Sputnik
Общение без границ: какой язык мира стоит выучить

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054