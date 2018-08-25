Создательница Узбечки Гули: моя героиня с придурью, но правильная

Узбечка Гуля – один из самых популярных, своенравных и очаровательных сетевых персонажей на всем постсоветском пространстве и даже за его пределами. У Лилии Абрамовой, создательницы видеоблога Tatarkafm – 2,6 миллионов подписчиков в Instagram.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik, Лев Рыжков. Лилия – актриса и модель, родом из Ташкента. О своей ташкентской юности и секретах успеха Лилия рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik. А поскольку она - очень демократичный человек, то общались мы исключительно на «ты».

Проспорила и прославилась

- Лилия, как родился твой персонаж Узбечка Гуля?

- Я с детства обожаю наблюдать за людьми – что они делают, как. Обожаю смотреть, как люди ссорятся. Или подмечать смешные моменты. Я просто очень наблюдательна.

А к узбекам я прекрасно отношусь. Они – очень хорошие люди. Трудолюбивые, щедрые. Ну, иногда с хитрецой. Но как без этого? Но это люди, которые, как правило, не злоупотребляют спиртным. У них всегда ясные глаза. Всегда готовы помочь.

Я, помню, в последний раз была в Ташкенте в 2007 году. Приехала, и ничего понять не могу. Все перестроили! Раньше я Ташкент знала, как свои пять пальцев. А теперь не могу понять, в какую сторону мне идти. Но в Москве спроси у любого адрес - никто не ответит, никто не знает. В Ташкенте люди тоже не знают, но у них возникает желание тебе помочь! Узбек, если чего не знает, еще кого-то позовет. И они всей толпой пойдут тебя провожать, вместе с тобой искать. Понимаешь? Вот такие люди.

- В общем, собирательный образ?

- Конечно! Ее любят не только узбеки. Казахи, киргизы, и в целом Центральная Азия. Плюс Кавказ. Для них она – вообще самый положительный персонаж на моей странице. Да, она немножко с придурью, со своими какими-то особенностями – но в целом правильный человек. Через шутку, через юмор, но она доносит какие-то разумные вещи. Мне бы так хотелось думать, во всяком случае.

- Могу ошибаться, но мне кажется, что твое решение стать видеоблогером было спонтанным. Каким-то приколом.

- Конечно! Я проспорила старшему сыну. Мы сидели, смотрели фильм - уже не помню, какой. Там играла рыжая актриса, которая меня бесила. Я говорю: «Почему таких все время берут на главные роли? Или у них красивых баб нет?» Стала вспоминать фильмы, в которых эта рыжая снималась. Заспорили с сыном. Короче, я проспорила.

И он говорит: «Ну, мама, теперь будем делать то, что я скажу». И мы стали снимать видеоролики. За три дня мы отсняли двадцать видео со мной в главной роли. Я сейчас смотрю, и мне так хочется их удалить, потому что это – кошмар. Тогда я с ужасом спрашивала сына: «Кто это увидит?» Он говорил: «Мои подписчики. Триста человек». А я тогда вообще не понимала, как это работает, не была зарегистрирована ни в одной соцсети. Даже в «Одноклассниках». Я и сейчас многие вещи не понимаю.

Строгое воспитание

- В интернете пишут, что ты – из интеллигентной ташкентской семьи. Кем работали твои родители?

- Мама у меня – отличник образования СССР, работала замминистра Узбекистана по дошкольному образованию. А папа в последние годы был начальником автотранспортной колонны. Сейчас мы живем с мамой в соседних домах. Она принимает активнейшее участие в уходе за моим младшим сыном.

- А сколько у тебя детей?

- Двое. Старшему – двадцать два, младшему скоро будет шесть. И мама неотлучно находится с моим ребенком, пока я на работе.

- Твоя семья – коренные ташкентцы?

- Мама родилась и выросла там. Папа у меня в 1943 году, будучи еще четырехгодовалым ребенком, был выслан из Севастополя как крымский татарин - вместе со всей семьей… Дедушка погиб, защищая Севастополь. А папа, будучи ребенком, оказался в ссылке.

- Наверное, тебя воспитывали строго?

- Очень строго. Может быть, теплоты, поцелуев, объятий мне когда-то и не хватало. Но я не обижена.

- А были такие эпизоды, когда мама запретила что-то делать, а спустя много лет ты поняла: как она была права!?

- Ой, это было постоянно. У меня мама – известный экстрасенс. Но я не буду говорить, кто. Мы сейчас не об этом. Просто она всегда видит людей насквозь. Просто рентген. Она знает, что будет. Она знает, что было. Я помню, в четвертом или в пятом классе балетной школы нас всем классом повезли в горы. И тут мама сказала: «А ты не поедешь!» Притом утром мы уезжаем, а вечером возвращаемся. Кто-то с родителями. Как мне было обидно, что я не поехала!

- Что же случилось с детьми?

- У всего класса были ожоги на ногах. Там росло какое-то растение, типа борщевика. Только еще хуже. И полкласса потом увезли в больничку. Такие были ожоги!

Кровь, пот и балет

- Какие места в Ташкенте ты можешь назвать значимыми для себя?

- Мне постоянно снится сон. Это двор одной из моих бабушек, которая жила в районе Текстиль. Этот двор мне и является во снах, когда я возвращаюсь в детство. И мне так хорошо! Я прямо чувствую запахи этого двора, где жила мама моего папы. Но у меня были очень близкие отношения и с другой бабушкой – маминой мамой, которая жила на Чиланзаре. Я по полгода жила то у одной, то у другой.

- Почему?

- Потому что от них было ближе добираться в балетную школу, в которой я училась. Представь, утром в 8:20 - класс по хореографии. И надо уже стоять у станка разогретой. То есть без пятнадцати восемь утра. И если я ночевала у родителей на Юнусабаде, я в 6:05 утра уже стояла на остановке, чтобы успеть доехать. А от бабушек было все гораздо ближе. И я жила у них. Они мне готовили, гладили форму.

- Балет как-то в будущем пригодился?

- Конечно! Я бы любой девочке посоветовала балет. Я бы вообще ввела его в программу школы. Он тренирует в человеке дисциплину. Все очень по-жесткому - кровь и пот, ежедневная проверка прочности и сил. И уважение, и трепет. Прямо мурашки по коже.

Проблемы роста

- Но балериной ты не стала?

- Нет. После окончания театрального института я месяца два-три проработала в театре. Это было самое начало 90-х годов. Из театра ушли старые режиссеры, пришли новые. Стали ставить что-то про проституток. И вот я там, что называется, у кулис постояла и ушла.

- Куда?

- Пошла работать в театр моды. Меня на улице случайно остановил человек. Я ему приглянулась. Говорит: «Здравствуйте! Я работаю в Республиканском Доме моделей. Вам нужно к нам! Приходите!» И дал мне пригласительный билет на спектакль. Я пошла и почувствовала себя как дома! Всю жизнь страшно комплексовала из-за роста 180 см. Я в 16 лет была 170. А потом почему-то еще выросла.

Собственно, из-за роста я балериной и не стала. Танцую-то я хорошо! Но для моего роста просто нет дуэтных танцев. А в Театре моды смотрю - девчонки все высокие. Все как я. Все красивые. Мне это так понравилось. И я осталась. А уже через месяц стала там примой. А еще месяца через полтора-два - режиссером. Не потому, что я такая талантливая. Просто у меня за плечами – театральный институт и балетная школа. И все.

- А в модельной среде правда есть интриги, коварство?

- Это всегда было. И будет. Конечно! Там, где есть красивые девушки и женщины, всегда присутствуют влиятельные мужчины, желающие этих женщин. Без этого никак. Другое дело – устоишь ты перед этим или не устоишь. Я устояла.

А потом и в Театре моды начался раздел. Развалился Союз. Полтеатра отдали какому-то банку. У нас забрали балетный зал. И вскоре из всего состава осталась я и еще две девчонки. Все остальные уехали за границу по контракту. Тогда это было модно. Называлось «на консумацию». Я не поехала, но и делать там стало больше нечего.

- И что ты сделала?

- Открыла агентство и стала работать сама на себя. У моих девчонок были самые красивые платья. Каждая была с безупречной репутацией. Я прекрасно себя чувствовала, проводила фестивали моды, конкурсы красоты.

Новая жизнь

- Если все было так хорошо, что же подтолкнуло тебя уехать в далекую Москву?

- Знаешь, как-то разом навалились беды. Умер отец. От рака. Вообще враз, за три месяца сгорел. Мама вышла на пенсию. У мужа – неприятность за неприятностью, пытались отжать бизнес и в какой-то момент чуть не посадили. И у меня наступило затишье. Фестивали же не каждый день, а раз в полгода. Мама сказала: «Надо уезжать». Мы собрались и уехали. Сняли квартиру. Каждый сразу нашел работу.

Я всю жизнь в Ташкенте проработала в моде. И в Москве пошла в самое крутое агентство. Это была школа Натальи Крачковской. Стала работать там преподавателем. Я вела дефиле, хореографию, пластику, актерское мастерство. Была, наверное, лучшим педагогом.

Не хвастаюсь, это объективно так. Я преподавала, ставила показы. С детьми и подростками очень долго работала.

- А как получилось, что ты ушла из мира моды?

- Восемь лет назад в одну ночь у меня все разом сломалось. У меня спина всегда немного барахлила. Но тут заклинило еще и все суставы. Я с костылем ходила полтора месяца. Переутомление, физическая нагрузка, плохое питание, все дела. Постепенно пришла в себя, стала выходить на работу, но реже. А потом родился мой младший сын Натан.

Никогда не поздно

- Сейчас многие хотят стать видеоблогерами. От чего стоит предостеречь этих людей?

- Предостеречь? Надо правильно вести свой аккаунт, чтоб его не угнали, не украли. Обеспечить всяческую защиту. Никогда не надо волноваться о том, что о тебе думают окружающие. Люди пять минут поговорили о тебе и забыли. Делай то, что тебе хочется. Живи там, где ты хочешь жить. Живи с тем, с кем ты хочешь жить.

И не важно, сколько ты зарабатываешь денег. Главное, чтобы ты был счастлив. Большие деньги еще никого не сделали счастливым. Можно дома есть жареную картошку и быть абсолютно счастливым, сидя на шаткой табуретке. А можно иметь все и чувствовать себя никому не нужным. Когда даже собака твоя не тебя любит, а домработницу.

И главное - делать! Если ты хочешь что-то начать – не говорить, не рассказывать, не делиться, а начинать делать. Встать – и делать! И не думать: получится или нет. И помнить, что один раз живем. Лучше сделать и пожалеть о том, что ты сделал, чем не сделать и жалеть об этом всю жизнь. И никогда не поздно начать новую жизнь.