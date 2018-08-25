ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. На шахрисабзском направлении тестируют скоростные поезда, сообщает Spot со ссылкой на пресс-службу "Узбекистон темир йуллари".

"Электрифицированы 124 километра железнодорожной линии Карши - Китаб", - говорится в сообщении.

Планируется, что в полном объеме движение по железнодорожной ветке запустят осенью.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев год назад подписал постановление об электрификации железнодорожной линии Карши — Китаб. Расчетная стоимость проекта составляет 58 миллионов 870 тысяч долларов.

Источниками финансирования были определены средства АО "Узбекистон темир йуллари" в эквиваленте 18,58 миллиона долларов, АО "Узбекэнерго" — 7,31 миллиона долларов, средства централизованных инвестиций в размере 50 млрд сумов (эквивалент 14,06 млн долларов), предусматриваемые в параметрах госбюджета на 2018 год, а также кредита Фонда реконструкции и развития на 18,92 млн долларов.